В Україні з’явиться перший зал Mastercard IMAX With Laser

Мережа кінотеатрів Multiplex — лідер ринку кінопрокату і міжнародна платіжна система Mastercard підписали договір про співпрацю. В рамках домовленостей Mastercard отримав ексклюзивну можливість кобрендингу з першим в Україні залом IMAX WITH LASER, який розташований в Multiplex Lavina Mall. Подібний формат співпраці стане унікальним в Україні.

“Для нашої країни кобрендинг — це новий формат співробітництва, хоча по всьому світу він досить популярний. Приміром, у Берліні з 2015 року Mercedes-Benz Arena носить ім’я автомобільного бренду Mercedes-Benz, і їх контракт розрахований на 20 років. Red Bull Arena в Лейпцигу з 2010 року називається іменем австрійської компанії Red Bull, і таких колаборацій безліч. В Україні першим подібним партнерством стане зал Multiplex IMAX WITH LASER, який буде носити ім’я міжнародної платіжної системи MasterCard,”- генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex, Віталій Писаренко.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Системою IMAX WITH LASER обладнано лише 58 залів у світі, які знаходяться в кінотеатрах міст Лос-Анджелеса, Лондона, Дубая, Берліна. У Києві зал заробив для глядачів 24 квітня.

«Для Mastercard тема кіно актуальна і близька. За результатами опитування Mastercard, визначає найпопулярніші сфери інтересів власників карток, кінотеатри і фільми – в ТОП passion-категоріях серед європейців. В Україні ж кіно очолює цей рейтинг, що не дивно, адже, за нашими даними, понад 68% українців відвідують кінотеатри. Враховуючи такий інтерес споживачів, ми вирішили створити максимально комфортні умови для повного занурення глядача в світ своїх улюблених героїв. Із запуском унікального для українського ринку кінозалу «MASTERCARD IMAX WITH LASER » ми зможемо подарувати безцінні емоції та кращий досвід споживачам, адже з Mastercard вони завжди отримують більше», – зазначила Наталія Байдала, директор з маркетингу Mastercard в Україні.

У новому залі присутній 21 метровий екран, який досягає розмірів порівнянних з одним футбольним міні полем. Параметри полотна спеціально розроблені для максимального сприйняття людиною зображення під різними кутами, незалежно від посадкового місця глядача. Всього в залі 287 комфортних крісел, які створено для приємного відпочинку під час перегляду навіть самого тривалого фільму.

Завдяки проектору зображення наповнене максимальної палітрою кольорів і відтінків. Такий візуальний ефект впливає на сприйняття і не дає можливості втратити навіть другорядний момент зі сцени на екрані. Насиченість зображення захоплює, а звичний сірий «кіношний» колір, в новому залі, буде дійсно чорним. Тому для такого формату трансляції зображення, творці фільмом передбачають вечірні та нічні зйомки, які просто захоплюють уяву глядача.

Ще однією важливою особливістю залу є звук, який в два рази голосніше вже всім звичного. Спеціальна акустична система від IMAX WITH LASER вражає чистотою, і навіть самі вимогливі глядачі оцінять якість. 12 канальна акустична система включає додаткові бічні і верхні канали, тому, коли на екрані показується екшн з переслідуванням, гучними постріли — ви точно не зможете заснути, адже мінімальний звук з рації поліцейського, або телефонний дзвінок з сюжету буде відчуватися ніби біля вуха. Наприклад, у стандартному залі з трансляцією 2D, 3D знаходиться 5 канальна система, тому уявіть, як звучить зал MASTERCARD IMAX WITH LASER .

Опубліковано на правах реклами.

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