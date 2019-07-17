Викликала через мобільний додаток таксі із ґвалтівником: з 25-річною одеситкою сталася трагедія (відео)

В Одесі поліцейські затримали підозрюваних у зґвалтуванні місцевої жительки. Подія сталася в Суворовському районі, йдеться у повідомленні поліції Одеси.

Близько одинадцятої години вечора 25-річна одеситка через мобільний додаток викликала таксі, аби за його допомогою доїхати до центру міста.

За викликом приїхав автомобіль, в салоні якого, крім водія, знаходився ще один чоловік.

В районі вулиці Лиманної невідомі завезли потерпілу у безлюдне місце, де, погрожуючи ножем та із застосуванням фізичного насилля, вступили з нею в статевий контакт. Після скоєного зловмисники залишили потерпілу біля очерету, а самі поїхали геть, прихопивши її сумку та мобільний телефон.

До поліції одеситці допоміг дістатися водій автівки, що проїжджала неподалік. А вже за декілька годин поліцейські Суворовського відділу поліції вийшли на слід і самих підозрюваних. Вони виявилися рідними братами, 1995-го та 1997-го років народження.

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Як з’ясувалося, чоловіки вже потрапляли у поле зору правоохоронців, коли у травні цього року скоїли розбійний на іншу жительку Суворовського району. Тоді суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Не зважаючи на те, що прокуратура звернулася з клопотанням про обрання більш жорсткого запобіжного заходу, рішення суду залишилося незмінним і після внесення застави зловмисники повернулися додому.

Цього разу чоловіків затримали за місцем мешкання у Лиманському районі, коли ті мирно спали. У їх будинку та автомобілі був проведений невідкладний обшук та вилучено речові докази злочину.

Наразі

за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ч.3 ст. 152

(зґвалтування) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про

внесення відомостей за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Обидва підозрювані затримані в порядку ст. 208 КПК України.