Вчені зробили несподіване відкриття: солодощі вбережуть від скандалів у сім’ї

Вчені з Університету штату Огайо виявили цікаву закономірність: вони з’ясували, що скандали між подружжям часто бувають пов’язані з низьким вмістом глюкози в крові людей. Чим нижчий рівень цукру в крові, – тим сильніший гнів і голосніші сварки, переконалися науковці фахівці.

Про це пише “Країна здоров’я”.

Вчені спостерігали за сімейним життям 107 подружніх пар. Особливо їх цікавили ситуації, пов’язані з конфліктами і перепадами настрою у членів сім’ї. Автори дослідження переконалися: стабільні показники цукру в крові корелюють з подружнім життям без сварок, образ і з’ясування відносин.

“Виявилося, що нестача глюкози в обох партнерів призводила до тривалим сварок. Коли в організмі у партнерів фіксувався нормальний рівень цукру, жодних спалахів агресії не спостерігалося”, – розповіли вчені.

На їхню думку, подружжю не варто починати серйозних розмов на голодний шлунок, при якому вміст глюкози в крові падає до мінімальних показників, інакше взаємних претензій не уникнути. Вживання солодкого є найшвидшим способом підвищити її рівень. Однак, здоровим способом уникати зниження цукру в крові є збалансоване харчування з великим вмістом білка, клітковини і вітамінів, констатували фахівці.

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