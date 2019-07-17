Карл Волох: Американці гадки не мають, що гідність, демократію й суверенітет на хліб не намастиш

«Наївні американці гадки не мають, що гідність, демократію й суверенітет на хліб не намастиш», – таким чином прокоментував політичний експерт і блогер Карл Волох прийняття Сенатом США резолюції з нагоди п‘ятої річниці Революції гідності. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис експерта у соціальній мережі фейсбук.

Він також з гіркотою відзначив, що зомбована телевізором маса українців давно змінила ставлення до Майдану, і його оцінка сьогодні переважно (понад половина населення) негативна, а підтримка лише трошки перевищує третину.

Карл Волох пише: «Сенат США одностайно прийняв резолюцію з нагоди п‘ятої річниці Революції гідності, відзначивши її потужний вплив на утвердження в Україні головних цінностей цивілізованого світу та реального державного суверенітету.

Наївні американці гадки не мають, що гідність, демократію й суверенітет на хліб не намастиш, що зомбована телевізором маса українців давно змінила ставлення до Майдану, і його оцінка сьогодні переважно (понад половина населення) негативна, а підтримка лише трошки перевищує третину. Тому реванш – це те, що ми об‘єктивно заслужили. А американці наразі більш послідовні захисники України, аніж самі українці.

Але довго це не триватиме».

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Нагадаємо, що політичний експерт і блогер Карл Волох вчора висловив свою думку про те, що повернення військовополонених моряків на виконання рішення трибуналу – це одне, а на російських умовах – зовсім інше. Він вважає, що у випадку повернення моряків на умовах РФ, тобто за рахунок поступок у суверенітеті, не залишиться сумнівів, яким чином Зеленський буде «залагоджувати» конфлікт на Донбасі.

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