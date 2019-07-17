У СІЗО вбили чоловіка, який зґвалтував 7-річну дівчинку

У слідчому ізоляторі Вінниці 13 липня було вбито чоловіка, якого підозрювали у зґвалтуванні малолітньої дівчинки. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі прокуратури Вінницької області.

“Чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої, вбили у вінницькому СІЗО 13 липня. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розслідування веде ДБР”, – зазначили в прокуратурі.

У відомстві також підтвердили, що йдеться про чоловіка, якого було затримано 8 липня і якому 10 липня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці за підозрою у скоєнні злочину за ч.4 ст.152.

Про напад на Вінниччині психічно хворого чоловіка 1959 р. н. на 7-річну дівчинку 9 липня повідомив у Facebook перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.