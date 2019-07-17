Омелян попросив авіакомпанії дотримуватися закону про мову

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив про те, що звернувся до українських авіакомпаній з проханням неухильно дотримуватися Закону про забезпечення функціонування української мови як державної у внутрішньому та міжнародному пасажирському сполученні. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис міністра у соціальній мережі фейсбук.

Володимир Омелян пише: «На виконання Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, звернувся до українських авіакомпаній з проханням неухильно дотримуватися українського законодавства у внутрішньому та міжнародному пасажирському сполученні.

Послуги в сфері транспорту повинні надаватися державною мовою, за потреби дублюватися англійською!»

Міністр також наголошує, що лише у випадку міжнародного транспортного сполучення оголошення можуть дублюватися офіційною мовою країни, сполучення з якою здійснює відповідний транспортний засіб.

Він також нагадав, що авіаційне сполучення з Росією припинене у 2015.

«Відповідні доручення були також надані державним органам і підприємствам у сфері відповідальності Міністерства інфраструктури». – заявив Володимир Омелян наприкінці свого допису.

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Нагадаємо, що Міністр інфраструктури Володимир Омелян нещодавно у своєму дописі в соцмережі фейсбук задав риторичне питання: у нас відновилася цензура і темники? Це питання виникло не на голому місті, а через те, що про резонансне ДТП з вини кортежу Президента України, який підрізав автобуси з дітьми майже не говорять у ЗМІ, та й вибачення не було ані від президента, ані від його офісу.

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