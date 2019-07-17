Київські штрафмайданчики переповнені через масову евакуацію авто

Масова евакуація неправильно припаркованих автомобілів призвела до переповнення штраф майданчиків. Комунальникам просто нема куди вести автомобілі порушників.

Вирішуючи проблему затореності міських вулиць, викликала іншу проблему – дефіцит місць на штрафних майданчиках. Про переповненості штрафмайданчиків заявили на комунальному підприємстві “Київпастранс”.

На штрафному майданчику ДП “Інформ-ресурс” на вулиці Хоткевича, 20б і на вулиці Пухівській, 3 вільних місць немає. У зв’язку з цим “Київпастранс” готує новий майданчик на 100 місць в Деснянському районі.

Нагадаємо, з 27 вересня 2018 року в країні діють нові правила паркування транспортних засобів. Дозволені фото- і відеофіксація порушень. Оплатити парковку або штраф можна тільки по безготівковому розрахунку.

: autoconsulting.com.ua