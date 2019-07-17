Сергій Таран прокоментував передвиборчі дива соціології

Цікаві, навіть дивні результати соціологічних досліджень, проведених в останні дні перед достроковими виборами в український парламент, прокоментував політолог Сергій Таран. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

Сергій Таран пише: «В останні дні до виборів трапляються дива. От, наприклад, якийсь Центр соціальних експертиз Інституту соціології заявляє про унікальний рейтинг, за яким партія Гройсмана набирає аж 5,4%.

Але диво не в тому. Диво в тому, що за версією цього Центру Опозиційний блок з 2,8% випереджає Радикальну партію Ляшка з 3,1% (див таблицю 2,8 > 3,1). А всі разом партії – набирають аж 100,6% .

… Визнаю – “команда професіоналів” може все. Навіть порушувати закони шкільного курсу математики».

Маємо визнати, що результати останніх соціологічних опитувань дещо бентежать навіть найдосвідченіших експертів, адже рейтинги партій за дуже короткі терміни зазнають досить значних коливань. Отже, це може свідчити або про неякісні соціологічні дослідження, або про розгубленість електорату щодо визначеності, за якого кандидата у депутати віддавати свої голоси.

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Нагадаємо, що політолог Сергій Таран вважає, що Україна входить у період глобальної турбулентності, наївних ілюзій і неминучої смути, серед якої дуже не вистачатиме людей з ідеологічним фундаментом, сильним характером і міцними нервами.

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