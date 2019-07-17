Пашинський поскаржився в поліцію із-за критики в житомирській газеті

Сергій Пашинський

Скандально відомий народний депутат від БПП Сергій

Пашинський, який знову балотується в окрузі №64 міста Коростень

Житомирської області, написав заяву в поліцію, звинувативши місцеву газету

«Патріот» у порушенні виборчого законодавства. Приводом для цього стала

критична стаття у відношенні самого Пашинського. Як повідомляє адвокат Андрій

Гожый, в поліції відкрили справу проти редакції і викликали всіх журналістів на

допит.

«Народний депутат Пашинський вирішив «заткнути» газету Патріот.

Стріляти не став, а вирішив скористатися послугами Коростенської поліції. За те,

що газета написала критичну статтю, Він подав кляузу, що журналісти

перешкоджають вільному виявленню. Поліція порушила кримінальну

виробництво за ст. 157 КК #12019060060000859 від 07.07.19 р. Зараз вся редакція

газети ПАТРІОТ, на чолі з Андрієм Лактионовым на допитах (4 людини), у тому

числі і Ваш покірний слуга і, як адвокат, і як член редакції! Так часи

змінилися товариш ЗЕ? Ми продовжуємо боротьбу, поки все у відділенні. Сподіваємося,

що вийдемо!» — написав адвокат на своїй сторінці в Facebook, перебуваючи в

поліції.







Зазначимо, стаття 157 КК передбачає відповідальність за

перешкоди в будь вигляді участі у виборах — обирати, бути обраним, і так

далі.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що фірма Пашинського таємно отримала замовлення від Міноборони на 200 мільйонів гривень.

Також була знайдена зв’язок між Пашинським і підозрюваної в крадіжці

$20 млн «Ощадбанку».