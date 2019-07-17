Житель Дніпропетровщини задушив вагітну на 9 місяці подругу і сховав труп у колодязі

Новомосковською місцевою прокуратурою

затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 24-річного

громадянина за скоєння умисного вбивства жінки, яка завідомо для винного

перебувала у стані вагітності (ч.2 ст.115 КК України). Про це

повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

“Наприкінці квітня

2019 року мешканець с. Орлівщина разом зі співмешканкою, що перебувала

на дев’ятому місяці вагітності, розпивали алкогольні напої у своєму

будинку. На побутовому ґрунті між ними виникла сварка, під час якої

чоловік штовхнув жінку на підлогу, а коли потерпіла почала чинити опір –

задушив її. В подальшому, з метою приховування слідів злочину, чоловік

скинув тіло вагітної потерпілої у колодязь, розташований на території

домоволодіння. Судовий розгляд кримінального провадження триває”, – йдеться у повідомленні.

Санкцією вказаної статті

передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15

років або довічне позбавлення волі.