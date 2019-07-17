Житель Дніпропетровщини задушив вагітну на 9 місяці подругу і сховав труп у колодязі

Новомосковською місцевою прокуратурою
затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 24-річного
громадянина за скоєння умисного вбивства жінки, яка завідомо для винного
перебувала у стані вагітності (ч.2 ст.115 КК України). Про це
повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.
“Наприкінці квітня
2019 року мешканець с. Орлівщина разом зі співмешканкою, що перебувала
на дев’ятому місяці вагітності, розпивали алкогольні напої у своєму
будинку. На побутовому ґрунті між ними виникла сварка, під час якої
чоловік штовхнув жінку на підлогу, а коли потерпіла почала чинити опір –
задушив її. В подальшому, з метою приховування слідів злочину, чоловік
скинув тіло вагітної потерпілої у колодязь, розташований на території
домоволодіння. Судовий розгляд кримінального провадження триває”, – йдеться у повідомленні.
Санкцією вказаної статті
передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15
років або довічне позбавлення волі.