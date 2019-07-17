Ар’єв радить президенту зазирнути в закон про регламент ВР, де є ст.11

Народний депутат України Володимир Ар’єв відреагував на забаганку Зеленського зібрати у четвер позачергове засідання ВР для розгляду трьох законів. Він радить президенту зазирнути в закон про регламент ВР, де є ст.11. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Ар’єва у соціальній мережі фейсбук.

Народний депутат пише: «Президенту, який вважає парламент обслугою слуги народу, раджу зазирнути в закон про регламент ВР, де є ст.11. В ній зрозуміло написано, що позачергове засідання скликається не пізніш ніж у семиденний термін, а документи народним депутатам надаються не пізніше, ніж за три дні. Тобто, завтра виконати передвиборчу забаганку Зеленського і провести позачергове засідання неможливо за законом. Можливо у вівторок, якщо йому це ще буде треба після виборів. Заодно хай новий гарант подумає, що йому більше треба – розпускати цю Верховну Раду чи знову збирати. А то на Банковій тепер сім п‘ятниць на тижні».

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Нагадаємо, що президент звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з листом щодо скликання позачергового засідання парламенту.

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