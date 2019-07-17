Парубій відповів Зеленському: Скликання такого засідання не передбачено Законом

Голова ВР Андрій Парубій відповів Зеленському, який звернувся до нього про скликання позачергового засідання парламенту. «Скликання такого засідання не передбачено Законом», – заявив спікер українського Парламенту. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Парубія у соцмережі фейсбук.

Андрій Парубій на своїй сторінці у соцмережі пише: Як Голова Верховної Ради України неухильно дотримуюсь чинного законодавства. До чого закликаю усіх посадовців.

Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради України. Однак скликання такого засідання не передбачено Законом, адже Регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період МІЖ пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради України.

Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу Президента України позачергову сесію Верховної Ради України.

Звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону».



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Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з листом щодо скликання позачергового засідання парламенту.

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