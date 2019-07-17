Масове побоїще: п’яні чоловіки через музику жорстоко побили 14-річну дівчину

У Херсоні в одному із закладів громадського харчування компанія із двох чоловіків та жінки жорстоко побили 14-річну дівчинку, дочку власника закладу. Про це повідомляє khersonci.com.ua.

Зазначається, що під час відпочинку компанія попросила дівчинку ввімкнути їм музику. Коли пісня не сподобалась, чоловіки почали вимагати повернути їм гроші за вечерю. Проте неповнолітня відмовилась це робити, і чоловіки почали жорстоко бити дитину. На допомогу доньці прибіг батько дівчинки, проте дебошири і його побили. Очевидці викликали поліцію.

Зловмисників затримали. Батька та доньку госпіталізували.