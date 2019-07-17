Погрози Гройсмана партія ЄС розглядає як застосування адмінресурсу

Партія Гройсмана належить до кола тих політичних партій, які розпорошують голоси проєвропейськи орієнтованих виборців.

Партія “Європейська солідарність” повідомила, що погрози прем’єр-міністра Володимира Гройсмана розглядає як грубе застосування адміністративного ресурсу. Про це сказано на офіційному сайті “ЄС”. Про це розповідає 5 канал.

“Вважаємо, що подальша полеміка вже не має сенсу, позаяк вже за лічені дні нас розсудять виборці. А погрози прем’єр-міністра на адресу одного із лідерів перегонів ми розглядаємо як грубе застосування адміністративного ресурсу”, – заявили у прес-службі “ЄС”.

У партії, якій прем’єр “цілком і повністю зобов’язаний своїм кар’єрним ростом”, переконані, що кілька років тому критика Гройсмана могла б виглядати як сміливість.

“Але тепер, коли лунає в спину, свідчить про зовсім інші риси характеру. Очевидно, ці риси зрозумілі і виборцям”, – наголошують у прес-службі.

Крім того, у повідомленні йдеться: “Головне, щоби, обманюючи виборців, Володимир Борисович і сам не обманувся з фейковими дослідженнями, які малюють йому недосяжний поріг. В останній соціології навіть вийшло так, що загальний відсоток голосів за підтримку усіх партій склав 100,6%”.

Також читайте: СНЄРИРЬОВ: У СТАРОБІЛЬСЬКУ ПІКЕТУВАЛИ КОНЦЕРТ ЗІБРОВА НА ПІДТРИМКУ СПОНСОРА ТЕРОРИСТІВ “ЛНР”

“Європейська солідарність” зауважує, що партія Гройсмана належить до кола тих політичних партій, які розпорошують голоси проєвропейськи орієнтованих виборців і збільшують бонус для п’ятої колони.

Нагадаємо, що 17 липня команда “Європейської солідарності” на чолі з Петром Порошенком вирушає до Страсбурга для проведення стратегічних переговорів із європейськими партнерами.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!