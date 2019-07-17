Леся Нікітюк насмішила прихильників новим луком

Леся Нікітюк похвалилася казковим образом, розтопивши сердечка фанатів

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram. Нещодавно знаменитість похвалилася незвичайним фото, позуючи на зйомках нового шоу “Шалена зірка”. Так, артиска приміряла коротеньке і пишне плаття жовтого кольору, а на задньому фоні прогулювався її пес породи вест-хайленд-уайт-тер’єр на прізвисько Рафік.

“Улюблена робота🥰#лесяникитюк #шаленазірка #newprogram @r.a.f.i.k_official”,– поділилася радістю Нікітюк. Фолловери взялися коментувати: “Кульбаба чи курча?😂❤️”, “Боже, яка красуня ❤️”, “Сукня супер”, “Така, дійсно цукерочка! Маленька дівчинка на святі🌼🌼🌼”, “Ти прекрасна😊”, “Жовтий колір,це Ваш колір👍👍👍”, “Цюкерочка, чудова😀😜👍”, “Барбі!!! 😍❤️💕🌸♥️💋💎🌺”, “Яка яскрава і сонячна😍”, “Зірочка)👏😍”, “Лялечка!😊🌷”, “Яка гарна Леся😍😍😍Плаття супер.”.