Марокко стане світовим лідером з відновлюваної енергії?

Такі плани виглядають цілком реальними. Адже 35 відсотків енергії в країні вже сьогодні виробляється на найбільшій у світі сонячної електростанції Noor Ouarzazate.
Розкинулася на площі 3000 га (3500 футбольних полів), станція здатна забезпечити енергією місто розміром з два Марракеша чи Прагу. Розташований на в’їзді в пустелю Цукру, комплекс рятує планету від більш ніж 760 000 тонн викидів вуглецю.
Експрес-інформація по країні
Марокко (Королівство Марокко) – держава в Північній Африці.
Прапор
Герб
Столиця – Рабат
Найбільші міста: Стамбул, Рабат, Марракеш, Фес, Танжер
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 446 550 км2 (57-я в світі)
Населення – 33,82 млн чол. (39-я в світі)
Офіційні мови – арабська, тамазигхтский
Релігія – мусульманство
ІЛР – 0,628 (126-я в світі)
ВВП – $110,00 млрд (60-я в світі)
Валюта – марокканський дирхам
Межує з: Алжиром, Іспанією, Західною Сахарою (анексованої Марокко)
В марокканській електростанції застосовується технологія CSP/STE, що дозволяє отримувати сонячне теплове електрика. Ця технологія заснована на використанні сонячної температури, а не сили світла.
На відміну від звичайних сонячних панелей, які доставляють енергію безпосередньо в мережу, вигнуті дзеркала концентрують випромінювання в теплових трубках з рідиною. Пристрій утримує енергію для використання в пізній час, коли її витрата більше.
Енергетики Noor Ouarzazate констатують, що з 2010 року попит на електроенергію подвоївся. Вони вірять, що Марокко стане однією з перших країн планети, де поновлювані джерела енергії перевищать частку джерел енергії викопної. А з часом – і першою такою країною.
За матеріалами CNN
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