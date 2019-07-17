Марокко стане світовим лідером з відновлюваної енергії?

Такі плани виглядають цілком реальними. Адже 35 відсотків енергії в країні вже сьогодні виробляється на найбільшій у світі сонячної електростанції Noor Ouarzazate.

Розкинулася на площі 3000 га (3500 футбольних полів), станція здатна забезпечити енергією місто розміром з два Марракеша чи Прагу. Розташований на в’їзді в пустелю Цукру, комплекс рятує планету від більш ніж 760 000 тонн викидів вуглецю.

Експрес-інформація по країні

Марокко (Королівство Марокко) – держава в Північній Африці.

Прапор



Герб



Столиця – Рабат

Найбільші міста: Стамбул, Рабат, Марракеш, Фес, Танжер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 446 550 км2 (57-я в світі)

Населення – 33,82 млн чол. (39-я в світі)

Офіційні мови – арабська, тамазигхтский

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,628 (126-я в світі)

ВВП – $110,00 млрд (60-я в світі)

Валюта – марокканський дирхам

Межує з: Алжиром, Іспанією, Західною Сахарою (анексованої Марокко)

В марокканській електростанції застосовується технологія CSP/STE, що дозволяє отримувати сонячне теплове електрика. Ця технологія заснована на використанні сонячної температури, а не сили світла.

На відміну від звичайних сонячних панелей, які доставляють енергію безпосередньо в мережу, вигнуті дзеркала концентрують випромінювання в теплових трубках з рідиною. Пристрій утримує енергію для використання в пізній час, коли її витрата більше.

Енергетики Noor Ouarzazate констатують, що з 2010 року попит на електроенергію подвоївся. Вони вірять, що Марокко стане однією з перших країн планети, де поновлювані джерела енергії перевищать частку джерел енергії викопної. А з часом – і першою такою країною.

За матеріалами CNN

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