СБУ затримала водія автотягача, який перевозив «Бук»

Служба безпеки України розповіла про затримання водія автотягача, який перевозив зенітно-ракетний комплекс «Бук», яким було збито літак Boeing Малайзійських авіаліній рейсу MH17.

Про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков під час брифінгу, який транслювало Громадське телебачення.

Він також продемонстрував зняте на телефон відео транспортування «Бука» по Донецьку автотягачем.

«Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку… Нам вдалося цю особу затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з РФ. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні», — заявив він.

Водночас, Маяков не уточнив прізвище засудженого.

Представник СБУ підкреслив, що бойовики «ДНР», причетні до транспортування ЗРК «Бук», будуть засуджені в Україні за тероризм.

Речниця СБУ Олена Гітлянська уточнила Громадському, що водія тягача затримали у 2016 році. Він засуджений за статтею про «терористичний акт».

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Раніше у СБУ повідомили, що встановили більше 150 людей, які брали участь у транспортуванні зенітно-ракетного комплексу «Бук» з Росії на Донбас.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

24 травня 2018 року офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.

Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське.

СБУ у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха.

Експерти групи Bellingcat вважають, що арешт Цемаха матиме істотний вплив на розслідування об’єднаної слідчої групи JIT.

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