Кабакаєв нагадав, хто такий суддя Аблов

Координатор проекту «Стоп Террор» Семен Кабакаєв нагадує, хто такий суддя Євген Аблов, якого виправдоє у всіх ефірах Юлія Тимошенко. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Кабакаєва у соціальній мережі фейсбук.

Семен Кабакаєв нагадує читачам, хто такий суддя Євген Аблов, та що він вчиняв впродовж своєї суддівської кар’єри: «Новина яка зараз лізе з усіх шпарин з подачі Тимошенко про ціну на газ, та шанобливе ставлення та компліменти до судді Євгена Аблова просто вражають.

Давайте я нагадаю хто такий пан Аблов.

Саме рішення судді Аблова від 9 грудня 2013 року стало «правовою» підставою для штурму Майдану Беркутом у ніч на 11 грудня 2013 року.

Саме Аблов приймав рішення про виправдання Насірова.

Саме він прийняв рішення про поновлення на посаді ректора медичного інституту ім.Богомольця Катерини Амосової, яку за корупцію звільнила Уляна Супрун.

Але Тимошенко його виправдовує та каже що він гарний! Наразі його відсторонили від виконання обов’язків, здійснила це ВРП. Хоч якась користь від судової реформи».

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Нагадаємо, що координатор проекту «Стоп Террор» Семен Кабакаєв раніше писав про те, що на жаль, майбутній парламент буде відображати все, що схочете, але не Українську позицію. Він також заявляв: «Щоб протистояти Путіну треба мати яйця, а не співаків та акторів».

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