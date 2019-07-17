Директор Миколаївського аеропорту посперечався з Зеленським

Під час робочої поїздки до Миколаєва президент влаштував перепалку з директором місцевого аеропорту Федором Барною, розповідає Еспресо TV.

Відповідне відео оприлюднили “Никвести”.

Президента зацікавила ситуація з Миколаївським аеропортом, який є міжнародним. Тут зробили ремонт наприкінці 2018 року, і вже в грудні з відремонтованого летовища вилетів перший літак. Щоправда, до кінця споруду так і не доробили. Крім того, після сильної зливи у Миколаєві на початку червня у будівлі аеропорту протік дах.

До того ж, попереднє керівництво Миколаївського аеропорту підозрюють у корупції. Зокрема, за однією з версій слідства попередній директор аеропорту “Миколаїв” Владислав Волошин застрелився після того, як на нього почало тиснути керівництво Миколаївської обласної державної адміністрації, вимагаючи підписати акти незаконно виконаних ремонтних робіт.

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Відтак, чинний директор аеропорту Федір Барна попросив президента допомогти та посприяти у вирішенні проблем.

“Ви хочете нам допомогти, чи нас построїти тут усіх?” – запитав Барна.

На це президент обурився. “Кого всіх? Далі самі розбирайтеся, поїхали!” – відповів Зеленський.

Барна спробував вибачитися та зупинити президента, утім позитивного результату це не мало.

“Вибачте! Я прошу вашої допомоги, ви ж приїхали? Ви хочете через два роки приїхати, щоб тут був аеропорт?” – зауважив керівник аеропорту.

Зрештою Зеленський пообіцяв допомогти аеропорту, зокрема надати йому додатковий літак і диспетчерів. Водночас, за словами Барни, якщо будуть кошти, до кінця сезону вони зможуть добудувати аеропорт. Він додав, що цього року летовищу потрібно 150 млн грн, а наступного – 450 млн грн.

Початок перепалки на відео – 1:25:30.

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