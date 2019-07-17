Пам’ятки Портленда: місто очима місцевого жителя

Портленд — найбільше місто штату Орегон (який знаходиться на узбережжі Тихого океану). Якщо ви уявите собі Каліфорнію, північніше як раз і буде Орегон. А ще північніше Вашингтон (зі столицею Сіетл), потім-Канада і Аляска.

Портленд — діловий центр Орегона і прекрасне місто для життя

Столицею Орегона є дуже хороший місто Селем (близько 170 тис осіб). Однак самим великий місто – Портленд (650 тис чол.) Крім того, Портленд ніколи практично не згадують без міст-супутників. Тому частіше називають цифру 2 млн 300 тис осіб.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Якщо діловий центр Портленда — це вежі страхових і фінансових корпорацій, то в містах-супутниках розміщені компанії, яким потрібен простір. Наприклад, тут знаходиться світової офіс Nike (компанія почалася тут) з величезною територією з водоспадами, парками і архітектурними експериментами. Величезний кампус Intel, а точніше їх більше п’яти. Офіси Adidas, Columbia, Daimler та інші.

Історично штат був лідером з лісозаготівлі. Зараз зовсім інший розклад: найбільші роботодавці штату — це IT компанії і мережі госпіталів (навчання + медичні дослідження).

U. S. News & World Report 2019 назвав Портленд одним з кращих місць для життя в США 2019. Портленд зайняв 8-е місце, після Сан-Франциско і перед Сіетлі.

Ще кілька фактів про місто і штаті: в Орегоні один з найнижчих відсотків афро-американського населення (менше 3%) — це іноді шокує звикли до іншого. І ще одна відмінність — в Орегоні немає податку з продажу. Ціна, яку ви бачите на ціннику в магазині — це і є підсумкова ціна, без всяких «+sales tax».

Що подивитися в Портленді

Якщо ви знаходитесь в центрі Портленда, то:

в 40 хвилинах їзди і далі — виноробні від простих і милих до призових світового рівня

по всьому місту — пивоварні (в Портленді в 2018 році було найбільша кількість пивоварень в світі в розрахунку на душу населення: 77. А у «Великому Портленді» їх 117).

в 40 хвилинах їзди і далі — природна зона річки Коламбія з усіма можливими заняттями на воді, від розслаблюючих до екстремальних

у 10-30 хвилин численні ферми і сади:

рожевий сад, адже Портленд — місто троянд з рожевим фестивалем,

японський і китайські сади,

бузкові, пионовые, рододендроновые, ирисовые сади і ферми,

ягідні ферми (від полуниці і чорниці до сортів ягід, про яких ми раніше не чули),

персикові — Орегон колись був одним з найбільших постачальників персиків — і інші фруктові сади, все це прекрасно цвіте в сезон,

вишня-сакура — оригінальні дерева були подаровані японцями, але тепер вишні багато по всьому місту,

тюльпанові поля, поля конюшини і маків,

лавандові ферми

ферми з кіньми, альпаками, ламами і оленями.

з Портленд 1.5 години до найвищої вершини Орегона гори Худ (Mt Hood) з гірськолижними трасами (на висоті можна і влітку кататися), скелелазінням, сходженнями, хайками, кемпінгом, гірськими велосипедами і різними організованими розвагами.

1.5 години до тихоокеанського узбережжя з широченним пляжами і скелями, від яких дух захоплює, океанської флорою і фауною, яку можна помацати під час відливу.

Клімат Орегона

Якщо в південній Каліфорнії в цілому досить жаркий клімат, в північній Каліфорнії — більш помірний, вітряний, вже з дощами, то Орегон — все ще спекотне літо, але вже м’які осінь і весна, практично постійні прохолодні дощі замість снігу з листопада до березня.

Сніг у нас випадає на пару днів взимку і вважається лихом: тут суцільні горби і приватні дороги, на зимових шинах і ланцюгах люди легко відлітають у кювет. Школи закриваються, багато працюють з дому.

Портленд знаходиться в гірській долині між каскадом гір вище (на чолі з горою Худ) і передгір’ям нижче. Тому з одного боку від міста, за горами, — високогірна пустеля і зовсім інший клімат і природа. А з іншого боку за горами узбережжя Орегона: воно змінюється від яскравого південного до суворого північного. На рівні з Портлендом воно як раз помірне — фарби тут ще не згасли, але повітря океанський вже поважчав і загус.

І скрізь, скрізь в Орегоні лісу: вічнозелені, високі, чисті, іноді мшистые і загадкові. У них часто пахне полуницею або манго, і повним-повно водоспадів! В Орегоні багато знімали для «Сутінків».

Автор тексту — Анастасія Гайдюкова, яка 12 років живе в Портленді.

Читайта також:

Різний Портленд

У США побудували найдовшу туристичну стежку від океану до океану

ТОП велосипедних столиць світу