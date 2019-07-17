Політолог про «батл» Гриценка і Смешка в ефірі: дешевий цирк

Політолог Віктор Таран прокоментував «батл» Гриценка і Смешка, влаштований керівниками політсил «Громадянська позиція» та «Сила і честь» в ефірі рейтингового телеканалу. Політолог вважає, що замість змістів та сенсів глядачі побачили дешевий цирк. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Віктора Тарана в соціальній мережі фейсбук.

Політолог розповідає, що перегляд політичного шоу викликав сум, адже знову замість змістів та сенсів глядачі побачили дешевий цирк.

«Цього разу “відмітився” Гриценко, який намагався потрапити у фокус уваги не змістовністю, а епатажністю.

Як на мене, це було схоже на підготовлену провокацію з боку штабу «полковника».

Віктор Таран називає декілька причин, чому йому так здалося:

«1) Останні рейтинги демонструють стрімке падіння рейтингів Гриценка та перетікання його електорату до Смешка

2) За таких обставин Гриценку повинен організовувати провокації проти Смешка, намагаючись продемонструвати публічно свої переваги перед опонентом.

Подібну тактику він досить успішно застосував декілька тижнів тому проти Вакарчука.

Але якщо минулого разу у нього це вийшло то із Смешком «найшла коса на камінь».

Політолог назвав перепалку Смешка і Гриценка «батл» і зауважив, що «полковник» програв. Він також зауважив, що втручання Добродомова ані трохи не допомогло Гриценку.

«Нервуючий “Полковник” в чисту програв публічний батл фаховому “Генералу.” Як результат – замість того аби набрати електоральні бали він їх втратив. Чим здається остаточно “поховав” свої шанси на проходження до парламенту.

Ну і Добродомов, чесно кажучи, теж здивував. Розумію, що він як друг і союзник не міг не захищати Гриценка. Але виглядало це, м’яко кажучи, не дуже. І тому, як на мене, ця допомога швидше зіграла в мінус чим у плюс Гриценку», – коментує пристрасті, які розгорілися в ефірі, Таран.

Підсумовуючи політичне шоу, Віктор Таран констатує, що видовище було жахливе.

«Але судячи з останніх рейтингів, навряд чи ми зможемо побачити продовження цього батлу в стінах парламенту. Тому що згідно рейтингів КМІС за 4 дні до завершення кампанії “Сила і Честь” мають 5,1%, а рейтинг Громадянської позиції завмер на місці в районі 4%», – закінчує свій допис політолог.

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Нагадаємо, що на думку Віктора Тарана фінальні рейтинги партії можуть зазнати змін.

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