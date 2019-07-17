Зеленський: Путін запропонував обмін всіх на всіх, я – з радістю

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що обмін полоненими всіх на всіх з Російської Федерації та окупованих територій Донбасу та Криму буде з часом реалізовано, але спочатку потрібно уточнити списки, а поки що можна почати з тих, хто точно підтверджений, зокрема з утримуваних у РФ українських моряків.

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“Президент Російської Федерації мені сказав, що бачить вирішення питання полонених усіх на всіх. Я йому відверто сказав, що всіх на всіх я – з радістю, але є одна ситуація. Список наших усіх, тих хлопців, які перебувають саме на тимчасово окупованих територіях, не збігається зі списком людей, які контролюють зараз наші тимчасово окуповані території”, – сказав він в інтерв’ю “Відверто з президентом”, показаному в ефірі низки українських телеканалів у середу.

“Тому всіх на всіх ми обов’язково зробимо, але спочатку повернімо всіх тих, хто є в Росії, є в Криму, і почнемо з моряків. Мені здається, що це нормальний крок для відновлення діалогу й реальний сильний крок до того, щоб припинити війну”, – наголосив Зеленський.

Джерело – interfax

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