Отримати громадянство РФ зможуть ще більше категорій українців

Президент Росії Володимир Путін знову розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства. Про це розповідає Радіо Свобода.

Відповідний указ Путіна оприлюднений 17 липня на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в «окремих районах Донецької та Луганської областей України» (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей.

24 квітня Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.

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Пізніше він розширив дію спрощеного оформлення російських паспортів на ширшу категорію українців, зокрема, на громадян України, а також осіб без громадянства, що народилися і жили у Криму й Севастополі, але виїхали звідти до 18 березня 2014 року, коли Росія, з погляду свого внутрішнього законодавства, оформила анексію Криму, а також членів їхніх родин.

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