Зеленський: Західні партнери були проти мого дзвінка Путіну

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, тому що “це, перш за все, питання України та її громадян”, хоча західні партнери України цього не підтримують.

“Знаєте, в чому річ, і чому воно дуже складне (питання припинення війни на Донбасі – ІФ)? Тому що всі говорять: не дай Бог, якщо будуть прямі переговори з Росією, то знімуться санкції. Я, чесно кажучи, цієї моделі не розумію. Я був упевнений, що санкції впроваджуються не через мою розмову з президентом Російської Федерації, а санкції впроваджуються через те, що в нас забрали Крим і підтримують тимчасово окуповані території (Донбасу – ІФ)”, – сказав він в інтерв’ю “Відверто з президентом”, показаному в ефірі низки українських телеканалів у середу.

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“Усі, скажемо так, партнери України проти навіть того, щоб я зателефонував Путіну. Я вирішив зателефонувати Путіну, тому що це питання, перш за все, України, питання наших громадян. Тому ми маємо дякувати нашим західним партнерам, дякувати всім за підтримку, але повинні мати також свою думку”, – наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що його “всі лякали цією розмовою” з Путіним. “Але говорив я про наших людей. І чого лякатися і боятися, якщо правда на твоєму боці?” – наголосив він.

Зеленський також вважає, що якщо хтось хоче зупинити війну, то обов’язково її зупинить. “Я впевнений, що попередня влада не хотіла цього робити. Я не знаю всіх підстав, усіх умов, чому вони цього не хотіли, чому гальмували. Причому спілкувалися вони з президентом Російської Федерації, я знаю, дуже багато разів, із різних джерел”, – заявив він.

Джерело – interfax

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