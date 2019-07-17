Посольство Польщі повідомило про загибель спостерігача ОБСЄ

Спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Чеслав Концкий загинув у Краматорську.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на допис у Facebook посольства Польщі в Україні.
“З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Краматорську пана Чеслава Концкого. Посольство Республіки Польща в Україні висловлює слова глибокої скорботи рідним та близьким померлого, а також співробітникам місії СММ ОБСЄ”, – йдеться у повідомленні.
Також читайте: ВСУ ЗНИЩИЛА ПОЗИЦІЇ ОКУПАНТІВ ПІД ГОРЛІВКОЮ(ВІДЕО)
Як раніше повідомляли ЗМІ, таксі, в якому спостерігач СММ ОБСЄ їхав у Краматорську, близько 6 години ранку зіткнулося з вантажним автомобілем. У результаті ДТП він загинув на місці події.
Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!