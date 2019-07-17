Віталій Портников: Росія “виховує” Грузію. І Україну

Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив, що Москва може скасувати заборону на авіаційне сполучення з Грузією, якщо керівництво цієї країни зуміє стабілізувати обстановку в країні і усунути загрозу для безпеки росіян

Лавров пропонує грузинському керівництву “приборкати русофобів”, виключити саму можливість політичних протестів проти російської окупації – і ось тоді, як великий приз, Путін поверне до Грузії своїх кріпаків.

Тепер вся ця історія з забороною авіаційного сполучення починає все більше походити на чекістську спецоперацію. Чекаємо моменту, коли кількість “старших братів” на курортах Грузії стає критичною для економіки цієї маленької бідної країни. Користуємося приводом з антиросійськими демонстраціями в Грузії (або самі влаштовуємо цей привід). Скасовуємо авіасполучення. Погрожуємо санкціями проти грузинської продукції. Потім милостивий Путін відмовляється від цих санкцій. А тут ще й з’являється можливість повернути туристів – якщо, звичайно, будете добре себе поводити. Якщо самі позбудетеся від баламутів. І це сигнал навіть не команді олігарха Бідзіни Іванішвілі. Це сигнал тим звичайним грузинам, які зараз зазнають збитків через відсутність росіян. Тим звичайним грузинам, які слізно доводять усім московським журналістам, що приїжджають до Грузії, що росіянам в цій країні нічого не загрожує (що, до речі, повністю відповідає дійсності). Тим звичайним грузинам, які не можуть зрозуміти, що російський турист на грузинському курорті в епоху окупації території цієї країни і невирішеної проблеми біженців – це не процвітання Грузії. Це – ганьба і сором Грузії.

Також читайте: У МОСКВІ ВЖЕ ЗАГОВОРИЛИ ПРО УМОВИ ЗНЯТТЯ ЗАБОРОНИ НА ПОЛЬОТИ В ГРУЗІЮ

Цей звичайний грузин ніколи не зрозуміє, що він повинен вимагати від свого керівництва не повернення росіян, а реальних реформ в країні, які дозволили б залучати туристів з інших країн і ліквідували б проблему тотальних сільських злиднів. Що завдання грузинського керівництва – не пил в очі пускати, а країну міняти.

Однак на наступних парламентських виборах багато хто з людей, що переживуть шок втрати грошей через зрив туристичного сезону, проголосують за який-небудь проросійський чи навколопроросійський проект. За “нові обличчя” з кремлівською пропискою.

Українців будуть виховувати саме так. Транзитом газу, припиненням війни, економічним співробітництвом. Теж вимагатимуть від українського керівництва “приборкати баламутів” і покарати тих, хто був на Майдані – інакше холодна зима і нові обстріли.

Чекісти великі фахівці з повернення народів до стійла. Вони на це вчилися.

Джерело: Еспресо TV

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!