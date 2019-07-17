Порошенко у Страсбурзі зустрівся з депутатами Європарламенту

Лідер поріть «Європейська солідарність» Петро Порошенко і його команда провела зустріч у Страсбурзі з євродепутатами. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Порошенка у соціальній мережі фейсбук.

Лідер ЄС розповідає, що «Європейська Солідарність» у Страсбурзі зібрала на зустріч майже 30 депутатів Європарламенту. Замість запланованих 45 хвилин зустріч відбувалася майже дві години.

«Дві години надзвичайно конструктивного діалогу про нагальні питання порядку денного завтрашнього засідання Європарламенту та надзвичайно тепла розмова про Україну.

Запросив депутатів Європарламенту відвідати Україну – не лише Київ, але і Донбас, Одесу, Харків, Львів, Дніпро. Щоб серед депутатів нового скликання, яке змінилося на 50%, було якомога більше тих, для кого Україна значитиме дуже багато, Україна буде в їх серці», – розповідає Порошенко.

Він вважає, що така тепла зустріч це свідчення інтересу Європарламенту до України.

«І ми маємо зберегти тренд, який був у Європарламенті минулого скликання».

Лідер «ЄС», також повідомив, що серед учасників групи друзів були чотири прем’єр-міністра, колишній міністр закордонних справ, були представлені різні партійні групи, і висловив впевненість, що ця зустріч дає тверду запоруку ефективної співпраці.

«На зовнішньому фронті ми маємо виступати єдиною командою. І я робитиму все, щоб захистити інтереси України!», – наголошує п’ятий президент України.

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Нагадаємо, що партія “Європейська солідарність” повідомила, що погрози прем’єр-міністра Володимира Гройсмана розглядає як грубе застосування адміністративного ресурсу.

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