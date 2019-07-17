“Цинічна вигадка” – прокоментувала слова Путіна про ліберальну ідею Мей

Путін в інтерв’ю Financial Times сказав, що лібералізм вже пережив себе.

Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей в середу заявила, що не згодна з висловлюваннями президента РФ Володимира Путіна про смерть ліберальної ідеї. Про це розповідає ZN.UA.

“Президент Путін напередодні саміту G20 в Японії заявив, що ліберальна ідея застаріла, оскільки вона вступає в протиріччя з інтересами переважної більшості населення. Це цинічний вимисел”, — підкреслила Мей.

“Ніхто, порівнюючи якість життя або економічний успіх ліберальних демократій, таких як Велика Британія, Франція і Німеччина з Російською Федерацією, не дійде до висновку, що наша система застаріла”, — додала вона.

Мей, яка незабаром залишить посаду прем’єрки, виступила в середу на трибуні британського аналітичного центру Chatham House з промовою про стан справ у британській політиці.

Путін в інтерв’ю газеті The Financial Times сказав, що лібералізм вже пережив себе. У той же час він додав, що лібералізм “має право на існування”, однак не повинен домінувати.

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