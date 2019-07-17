На ЧАЕС почали переробляти радіоактивні відходи

На ЧАЕС розпочав роботу завод з переробки рідких РАВ, передає Державне агентство з управління зоною відчуження у Facebook

За перший тиждень експлуатації заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ), що розташований на промисловому майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС», було успішно перероблено 2755 кг рідких радіоактивних відходів (кубового залишку).

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За словами фахівців ДСП «ЧАЕС», у процесі переробки рідкі відходи проходять декілька стадій і в результаті шляхом цементування перетворюються на тверді радіоактивні відходи, які є більш безпечною формою зберігання та захоронення РАВ. Зараз 34 упаковки, що утворилися в результаті переробки, знаходяться в залі витримки на проммайданчику ЧАЕС. Після витримки і проведення радіаційного контролю на відповідність критеріям приймання на захоронення упаковки будуть спрямовані на захоронення в спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ).

«На сьогодні відбувається поетапне освоєння його проектної потужності. Поступово завод має вийти на переробку 42 упаковок – бочок, ємністю 200 літрів – на добу. За умови безперебійного функціонування заводу впродовж усіх 250 робочих днів, це 10,5 тис. упаковок на рік», – зазначає Голова ДАЗВ Віталій Петрук.

Довідково:

Проект заводу з переробки рідких радіоактивних відходів був затверджений розпорядженням Кабінетом Міністрів України 2001 року та фінансувався за рахунок Державного бюджету України та Рахунку ядерної безпеки. У 2014 році було завершено будівництво і проведено комплексні випробування, в результаті яких:

• перероблено 5,1 м3 кубового залишку;

• виготовлено 63 упаковки РАВ (200-літрові бочки);

• направлено на захоронення в СОПСТРВ 63 упаковки РАВ.

2014 року було отримано окремий дозвіл ДІЯРу на експлуатацію ЗПРРВ, але у зв’язку з введенням в дію нових будівельних норм виникла необхідність реконструкції систем протипожежного захисту, захисту від блискавок і виконання робіт по утепленню зовнішніх стін ЗПРРВ, що потребувало часу і відповідно викликало затримку у введенні об’єкта в експлуатацію.

Також, за цей час було укладено угоду на постачання в’яжучих матеріалів (цемент ЛЦЕМ І-400) необхідної якості для іммобілізації РАВ у кількості 310 тонн. 04.07.2019 була виконана поставка на ЗПРРВ 50 тонн цементу ЛЦЕМ І-400, що дозволило розпочати переробку кубового залишку.

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