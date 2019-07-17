Вбивство 5-річного хлопчика: у справі з’явився третій підозрюваний

Державне бюро розслідувань оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.

Про це на брифінгу 17 липня повідомив директор бюро Роман Труба.

“Щойно оголошено підозру одному з учасників, який не просто був присутній, а також використовував зброю і здійснював постріли з цієї зброї. Оголошено підозру третьому учаснику і вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту”, – сказав Труба.

Він не уточнив, про кого саме йде мова, але додав, що на даний момент з цією людиною проводять слідчі дії.

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За словами Труби, станом на зараз у цій справі допитали 53 свідки, провели 34 обшуки у фігурантів, їхніх родичів, знайомих, однак зброю, з якої застрелили 5-річну дитину, досі не знайшли.

“Нами призначено більше 10 судових експертиз: судово-медичні, балістичні, молекулярно- генетичні, дактилоскопічні, вибухотехнічні. Проведено 8 слідчих експериментів. Отримано всі можливі відеозаписи з камер спостереження. З залученням осіб водолазного складу ДСНС було проведено відпрацювання усіх водойм у Переяславі-Хмельницькому та прилеглих територіях”, – сказав Труба.

За його словами, ДБР отримало справу про вбивство дитини правоохоронцями лише через добу після злочину.

“Цей період часу був використаний злочинцями з наступною метою – це був період, коли можна було сплутати версії і заховати чи знищити знаряддя злочину”, – сказав Труба.

Він також підкреслив, що слідству наразі невідомо, хто саме з трьох підозрюваних убив дитину.

“Саме відсутність знаряддя вчинення злочину на цей час не дає нам змоги остаточно встановити, чий постріл був смертельний”, – підсумував Труба.

Джерело – Українська правда

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