Хвороби, про які свідчить закреп

Хвороба Крона та інші запальні недуги кишечника, травми спинного мозку, рак підшлункової залози. Цілий ряд серйозних і небезпечних захворювань можуть проявлятися таким симптомом, як закреп.

Запальні захворювання кишечника. Виразковий коліт і хвороба Крона розвиваються в зв’язку з запальними процесами в кишечнику. Запори і діарея при цьому стають постійними супутниками людини.

Синдром роздратованого кишечника. На це порушення також можуть вказувати запор та діарея. Крім них часто спостерігаються здуття живота і судоми.

Хвороби печінки. Такі захворювання печінки, як рак, цироз і гепатит, можуть викликати симптоми, які включають нудоту, запор, біль в животі, а також свербіж.

Рак підшлункової залози. На самому початку ця хвороба розвивається практично безсимптомно, але з часом людина може відчувати свербіж шкіри, болі в животі і проблеми з травленням, в тому числі запори.

Інфекції сечовивідних шляхів. Їх мішенями стають нирки, сечовий міхур і сечоводи. Тому до проблем, характерних для зіпсованого травлення, можуть додаватися болю в спині і боці.

Травми мозку. У разі нещасного випадку спинного мозку, а також черепно-мозкових травмах пацієнти також виявляються схильними до запорів.

Ендометріоз. При цьому захворюванні має місце розростання тканини матки, яке зачіпає і інші місця в організмі, – наприклад, кишечник. Виникає при цьому запор може вказувати на несприятливий процес.