Популярні ліки назвали небезпечними для психіки

Препарат для лікування хронічних закрепів “Резолор” може бути небезпечний для психіки. В ході дослідження у пацієнтів, що приймали ліки, були виявлені випадки виникнення суїцидальних спроб чи думок про суїцид. Про це повідомила компанія-виробник “Джонсон & Джонсон”.

“Джонсон & Джонсон” просить внести в інструкцію до препарату нові дані з безпеки. Зокрема, будуть оновлені розділи “Запобіжні заходи” та “Небажані явища”.

В ході подвійних сліпих клінічних досліджень один пацієнт повідомив про смертельну спробі через 7 днів після закінчення прийому ліків. Про спроби накласти на себе руки також повідомили двоє пацієнтів в ході відкритих досліджень.

Більш того, були зареєстровані два доконаних випадки самогубства у пацієнтів, які раніше отримували прукалопрід в дозуванні 2 мг або 4 мг. Обидва вони припинили терапію щонайменше за два місяці до суїциду.

У той же час причинно-наслідкового зв’язку між прийомом препарату і поведінкою пацієнтів встановлено не було. Повідомляється, що пацієнти, що приймають прукалопрід, повинні перебувати під динамічним наглядом лікарів.

Фахівців також просять попереджати родичів пацієнта про можливу реакцію на препарат. Їм слід звертати увагу на будь-які незвичайні зміни в настрої або поведінці своїх близьких. У разі виявлення таких рекомендовано припинити приймати ліки і повідомити про це лікаря.

Резолор призначений для симптоматичної терапії хронічного запору у жінок, у яких проносні засоби з іншим чинним речовиною і компонентним складом не забезпечили достатнього ефекту в усуненні симптомів