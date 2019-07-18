Регулярний прийом аспірину збільшує ризик розвитку меланоми

Вчені з’ясували, що щоденний прийом аспірину практично вдвічі збільшує ризик розвитку меланоми у чоловіків, повідомляє портал Science Daily.

Дослідники використовували дані майже 200 тисяч осіб у віці від 18 до 89 років, у яких ніколи не реєструвалася меланома. З них виділили групу тих, хто приймав аспірин щодня протягом року і більше з періодом подальшого спостереження не менше п’яти років.

З’ясувалося, що у чоловіків, що приймали аспірин регулярно, ризик розвитку меланоми виявився в 1,83 рази вище, ніж у інших учасників дослідження. При цьому у жінок аналогічної залежності вчені не зафіксували.

На думку одного з авторів дослідження Беатріс Нардоне, цей факт може пояснюватися тим, що організм чоловіків виробляє менше захисних ферментів – супероксиддисмутаза і каталаза.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook