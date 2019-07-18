Потапа заподозрили в измене

Украинский продюсер Потап опубликовал в Instagram фото, на котором некоторые не признали Настю Каменских.

На днях Настя Каменских, Потап и Позитив с женой отправились в отпуск в столицу Чехии, Прагу. Настя Каменских стала публиковать множество новых видео с их прогулок по историческому центру города, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Прибыли друзья туда на частном самолете, который Потап подарил жене на свадьбу. Также известно, что звезды посетили концерт группы Rammstein, и даже успели сфотографироваться с Тиллем Линдеманном.

Вчера, 16 июля, в своем Instagram Потап опубликовал новый снимок. На нем запечатлена пара молодых людей, которые гуляют по городу, взявшись за руки.

Впрочем, кто-то из подписчиков рэпера решил, что на снимке Потап предстал отнюдь не в компании жены:

Однако, большинство комментаторов просто расхвалили новую публикацию артистов: «Такие хорошие», «Вы очень крутые!», «Как мне ваша пара нравится!», «Счастливые», «Вы агонь! Прекрасные», «Настя такая зайка, такая солнечная, смотришь на нее и хочется улыбаться», «А де ваші обручки…».