Під Твер’ю відключили три енергоблоки АЕС

Три енергоблоки Калінінської атомної електростанції в Тверській області відключили від мережі. Про це пише з посиланням на Росенергоатом.

За їх даними, відключення відбулося через виключення одного з трансформаторів. «Через відключення одного трансформатора струму на відкритому розподільчому пристрої 750 кіловольт вимкнулася лінія електропередачі. Як наслідок, відключені від мережі перший, другий і четвертий енергоблоки Калінінської АЕС», — розповів співрозмовник агентства.

У Єдиної чергової диспетчерської служби міста Удомля ТАСС повідомили, що відключення четвертого енергоблоку сталося із-за прориву ущільнювача конденсатора турбіни номер два.

Причини події уточнюються. Відзначається, що радіаційний фон навколо станції в нормі, пошкоджень також не виявлено. Проблем з обладнанням на станції немає, запевнили представники компанії. Крім того, ця ситуація ніяк не позначиться на споживачах.