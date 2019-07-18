10 симптомів, які попереджають про можливу зупинку серця

Біль у грудях або в плечі, нудота, нездоровий колір обличчя. Фахівці стверджують, що безсимптомної смерті від зупинки серця не буває, головне – правильно ідентифікувати ці симптоми.

Кардіологи з клініки серцево-судинних захворювань в Палм Біч (США) повідомили, що більшість жертв раптових серцевих нападів отримували перед подією попереджувальні сигнали. Медики розповіли, за якими симптомами можна визначити, що людині з великою ймовірністю загрожує серцева катастрофа.

Дослідники проаналізували дані про симптоми і хвороби майже 600 чоловіків від 35 до 65 років, у яких сталася зупинка серця. Цей аналіз допоміг визначити деякі симптоми, що виникають у вигляді попереджувальних сигналів про насувається нападі. Ось їх список:

болі в грудях,

болі в плечі,

задишка,

запаморочення,

нудота,

непритомність,

змінене серцебиття,

різке підвищення артеріального тиску,

нездоровий колір обличчя,

раптова сильна втома.

«Близько 80% симптомів проявлялися в проміжку від чотирьох тижнів до часу за годину перед раптовою зупинкою серця», – розповіли лікарі.

При появі даних симптомів, особливо, відразу «букетом» у вигляді комплексу ознак, слід обов’язково звернутися за обстеженням, відзначили експерти.

: МедікФорум