Стало відомо, чому у Краматорську помер спостерігач ОБСЄ

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що смерть спостерігача у Краматорську мала природні причини. Про це кореспонденту інформаційного агентства повідомили у відповіді на запит.

“…офіцер з моніторингу, відряджений Польщею, помер від природних причин у своїй квартирі в Краматорську”, – повідомили в моніторинговій місії.

Крім того, в ОБСЄ додали, що їх “думки та молитви – з родиною, його друзями та колегами, з якими він служив у Краматорському патрульному центрі Донецької області”.

Нагадаємо, про смерть спостерігача спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Краматорську Чеслава Концкого стало відомо у середу, 17 липня.