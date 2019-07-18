В. о. столичної податкової Нонна Багмет не знає української і без вищої освіти

Видання Компромат.Leaks оприлюднило нові дані про в. о. начальника ГФС Києва Нонни Багмет, яка обмежувала права своїх співробітників. Так, після чергового підвищення і призначення її в 2016 році на посаду першого заступника Спеціалізованої державної податкової інспекції (СДПІ) офісу великих платників ГФС у Львові, Багмет також там почала утискати права своїх співробітників.
«З перших днів роботи Багмет почала діяти з
відпрацьованою схемою, яку також хоче застосувати в Києві – залякування людей,
позбавлення премій та надбавок своїм співробітникам. Спочатку всі вважали, що дана
агресія пов’язана з «розчищенням» місць під своїх людей. Але це лише одна з
причин такої «внутрішньої політики». Основна ж причина полягає в тому, що
премії та надбавки, які виділяються на структуру, тепер будуть
перерозподіляться особисто їй, а також наближеним і довіреним особам», – пишуть
журналісти.
Згідно декларації чиновниці, під час її роботи у Львові у
Багмет з’явилася квартира на 70 кв. м з «незрозумілою» ціною – 225 тис. гривень. В
2018 році в Запоріжжі Багмет обзавелася будинком на 165 кв. м за 150тыс. гривень,
будівництво якого почалося лише рік тому і було побудовано в найкоротші
терміни.
У той же час в деклараціях за 2016-2018 року у Багмет не
вказані витрати на оренду житла за її фактичним місцем проживання в місті
Львів.
«Всі ці три роки, які Нонна Багмет пропрацювала у
Львові – нею не виконувалися вимоги ст. 8 ЗУ «Про держслужбу», щодо
обов’язкового використання державної мови при виконанні своїх
посадових обов’язків – з співробітниками вона спілкувалася виключно російською
мовою. Багмет вільно не володіє українською мовою, при цьому займає
керівну посаду у фіскальних органах, що вимагає повторного проведення
атестації на знання державної мови», – пише ЗМІ.
Також, за даними журналістів, існує багато питань
щодо освіти Багмет: в офіційній біографії зазначено, що вона в
1993 року закінчила Запорізький державний університет (Запорізький
національний університет), за фахом історик (викладач історії та
суспільствознавства). Але на сайті ЗНУ зазначено, що Багмет у 1993 році закінчила
економічний факультет цього вузу.
«Тому інформація про наявність закінченої вищої
економічної освіти у в. о. голови Київської податкової під великим
питанням, а законність отримання диплома також підлягає перевірці», – відзначають
журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 11 тисяч персональних комп’ютерів очікуваною вартістю 220 млн гривень.