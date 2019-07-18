В. о. столичної податкової Нонна Багмет не знає української і без вищої освіти

Видання Компромат.Leaks оприлюднило нові дані про в. о. начальника ГФС Києва Нонни Багмет, яка обмежувала права своїх співробітників. Так, після чергового підвищення і призначення її в 2016 році на посаду першого заступника Спеціалізованої державної податкової інспекції (СДПІ) офісу великих платників ГФС у Львові, Багмет також там почала утискати права своїх співробітників.

«З перших днів роботи Багмет почала діяти з

відпрацьованою схемою, яку також хоче застосувати в Києві – залякування людей,

позбавлення премій та надбавок своїм співробітникам. Спочатку всі вважали, що дана

агресія пов’язана з «розчищенням» місць під своїх людей. Але це лише одна з

причин такої «внутрішньої політики». Основна ж причина полягає в тому, що

премії та надбавки, які виділяються на структуру, тепер будуть

перерозподіляться особисто їй, а також наближеним і довіреним особам», – пишуть

журналісти.

Згідно декларації чиновниці, під час її роботи у Львові у

Багмет з’явилася квартира на 70 кв. м з «незрозумілою» ціною – 225 тис. гривень. В

2018 році в Запоріжжі Багмет обзавелася будинком на 165 кв. м за 150тыс. гривень,

будівництво якого почалося лише рік тому і було побудовано в найкоротші

терміни.

У той же час в деклараціях за 2016-2018 року у Багмет не

вказані витрати на оренду житла за її фактичним місцем проживання в місті

Львів.

«Всі ці три роки, які Нонна Багмет пропрацювала у

Львові – нею не виконувалися вимоги ст. 8 ЗУ «Про держслужбу», щодо

обов’язкового використання державної мови при виконанні своїх

посадових обов’язків – з співробітниками вона спілкувалася виключно російською

мовою. Багмет вільно не володіє українською мовою, при цьому займає

керівну посаду у фіскальних органах, що вимагає повторного проведення

атестації на знання державної мови», – пише ЗМІ.

Також, за даними журналістів, існує багато питань

щодо освіти Багмет: в офіційній біографії зазначено, що вона в

1993 року закінчила Запорізький державний університет (Запорізький

національний університет), за фахом історик (викладач історії та

суспільствознавства). Але на сайті ЗНУ зазначено, що Багмет у 1993 році закінчила

економічний факультет цього вузу.

«Тому інформація про наявність закінченої вищої

економічної освіти у в. о. голови Київської податкової під великим

питанням, а законність отримання диплома також підлягає перевірці», – відзначають

журналісти.







Раніше SKELET-info повідомляв, що Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 11 тисяч персональних комп’ютерів очікуваною вартістю 220 млн гривень.