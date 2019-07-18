Аденома простати: симптоми, діагностика та лікування

Аденома простати є найпоширенішим доброякісним захворюванням серед чоловіків старших 60 років, але може проявлятися й у віці 40-50 років.

Весь цей процес є наслідком гормонального порушення в організмі чоловіка. Новоутворена аденома простати здавлює сечовипускальний канал, оскільки залоза його охоплює.

Симптоми аденоми простати

Прискорене сечовипускання малими порціями;

Сечовипускання слабким струменем;

Нічне прискорене сечовипускання понад 2 рази;

Біль при сечовипусканні;

Нестримний потяг до сечовипускання;

Відчуття залишкової сечі;

Мимовільне підтікання сечі;

Відсутність самостійного сечовипускання.

При таких ознаках аденоми простати потрібно негайно звернутися до лікаря. Розвиток досить повільний, тому ще на ранній стадії можна уникнути серйозних наслідків. Залежно від серйозності захворювання лікар визначає, як його лікувати.

Діагностика аденоми простати

1. Збір анамнезу (опитування);

2. УЗД простати або органів сечостатевої системи (звичайне і трансректальне);

3. Імунологічне визначення онкомаркера ПСА.

Лікування аденоми простати

У разі виникнення підозри у лікаря щодо онкологічного процесу в простаті, проводиться біопсія передміхурової залози.

Залежно від результатів діагностики визначаються методи лікування аденоми простати (в тому числі й операція, тур аденоми простати, лазерна енуклеація аденоми простати).

На ранній стадії призначається медикаментозне лікування аденоми простати. Оперативні методи лікування використовуються в разі неефективності консервативних.