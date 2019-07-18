Встромив ножа у серце: у Києві біля магазину “Фора” підрізали підлітка

У Києві трапився конфлікт між чоловіком і 16-річним хлопцем, який ледь не закінчився трагедією.

Інцидент стався 16 липня на вул. Теодора Драйзера (Троєщина) біля магазину “Фора”. Так, між підлітком і 40-річним перехожим виникла словесна перепалка, під час якої чоловік вихопив ножа і вдарив ним хлопця у серце.

В результаті швидка забрала потерпілого в реанімацію, а злочинця затримала поліція.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 121 ч. 1 Кримінального кодексу України (тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Всі обставини події встановлюються.