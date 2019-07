В Кіото підпалили анімаційну студію: щонайменше 12 людей загинули

Унаслідок пожежі на анімаційній студії KyoAni в Кіото загинули щонайменше 12 людей. Десятки людей дістали поранення.

Люди, які буди біля місця події, розповіли, що чули серію вибухів, а невдовзі бачили людей, яких виносили в ковдрах, інформує ВВС.

За даними поліції, у приміщенні студії увірвався чоловік і кинув невідому рідину, після чого виникло загоряння.

Підозрюваного у підпалі затримали й відвезли до лікарні з травмами.

“Чоловік кинув рідину і підпалив її”, – повідомив прессекретар поліції Кіото.

KyoAni випускає популярні аніме шоу. У соціальних мережах шанувальники компанії висловлюють співчуття розміщують фотографії своїх улюблених шоу KyoAni.

My thoughts and prayers to Kyoto Animation Studio and it’s workers who brought many of us pure joy, tears and unforgettable moments. May those artists get well soon. pic.twitter.com/MgPUAKqxjk

— Señor Juan (@juantwothreefoe) 18 липня 2019 р.

