Брат представника Зеленського ВР захищає організаторів фінансової піраміди

Брат представника президента володимира Зеленського у Верховній Раді Руслана Стефанчука, Микола, є адвокатом по справі скандальної компанії ТОВ «Хеликс Кепітал Україна», організатора фінансової піраміди хмельничанина Дмитра Нагута підозрюють у шахрайстві на суму 45 млн гривень. Про це повідомляє видання «Апостроф» з посиланням на дані з судових реєстрів, де Стефанчук вказаний захисником підозрюваного.

«ТОВ «Хеликс Кепітал Україна», яке має ознаки

фінансової піраміди, починаючи з 2014 року здійснює свою діяльність на

території Тернопільської області та інших областях України по залученню

грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків,

оскільки грошові кошти надалі інвестуються в групу іноземних

інвестиційних компаній Неliх, хоча вказане товариство не отримало статусу

фінансової установи, що не дозволяло здійснювати інвестиційну

діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману

кошти в особливо великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними присвоювалися

і легалізувалися», — стверджує слідство.

Всього до правоохоронців звернулося понад 500 осіб – жителів Тернопільської, Львівської,

Хмельницької, Івано-Франківської, Вінницької областей та Києві, а також громадяни

інших держав. У 2017 у поліції повідомили, що вкладники компанії «Хеликс»

так і не отримали обіцяних коштів, інвестованих у фінансову піраміду.

«Ніякого добровільного відшкодування коштів постраждалим, про

якому запевняли організатори фінансової піраміди, так і не відбулося. Загальна

сума збитків за заявами потерпілих становить близько 45 млн грн», —

повідомили в Тернопільському управлінні поліції.

Раніше SKELET-info повідомляв, що колишній чиновник Київської міської адміністрації, а нині голова групи будівельних компаній Saga Development Андрій Вавриш, який близький до глави Офісу президента володимира Зеленського, підписував документи в мерії для старту своєї майбутньої забудови.