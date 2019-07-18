Брат представника Зеленського ВР захищає організаторів фінансової піраміди

Брат представника президента володимира Зеленського у Верховній Раді Руслана Стефанчука, Микола, є адвокатом по справі скандальної компанії ТОВ «Хеликс Кепітал Україна», організатора фінансової піраміди хмельничанина Дмитра Нагута підозрюють у шахрайстві на суму 45 млн гривень. Про це повідомляє видання «Апостроф» з посиланням на дані з судових реєстрів, де Стефанчук вказаний захисником підозрюваного.
«ТОВ «Хеликс Кепітал Україна», яке має ознаки
фінансової піраміди, починаючи з 2014 року здійснює свою діяльність на
території Тернопільської області та інших областях України по залученню
грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків,
оскільки грошові кошти надалі інвестуються в групу іноземних
інвестиційних компаній Неliх, хоча вказане товариство не отримало статусу
фінансової установи, що не дозволяло здійснювати інвестиційну
діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману
кошти в особливо великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними присвоювалися
і легалізувалися», — стверджує слідство.
Всього до правоохоронців звернулося понад 500 осіб – жителів Тернопільської, Львівської,
Хмельницької, Івано-Франківської, Вінницької областей та Києві, а також громадяни
інших держав. У 2017 у поліції повідомили, що вкладники компанії «Хеликс»
так і не отримали обіцяних коштів, інвестованих у фінансову піраміду.
«Ніякого добровільного відшкодування коштів постраждалим, про
якому запевняли організатори фінансової піраміди, так і не відбулося. Загальна
сума збитків за заявами потерпілих становить близько 45 млн грн», —
повідомили в Тернопільському управлінні поліції.
Раніше SKELET-info повідомляв, що колишній чиновник Київської міської адміністрації, а нині голова групи будівельних компаній Saga Development Андрій Вавриш, який близький до глави Офісу президента володимира Зеленського, підписував документи в мерії для старту своєї майбутньої забудови.