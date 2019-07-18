Шимпанзе стають товариськими після спільного перегляду фільму

Загальновідомо, що люди охоче об’єднуються в групи за переглядом фільму або грою в настільні ігри, щоб налагодити зв’язок з оточуючими. Проте до цих пір було незрозуміло, чи спільна діяльність такий же психологічний ефект на інші види.

У людей є величезне різноманіття соціальних зв’язків, так як вони культурніші, ніж інші види, як вважають автори дослідження. Ми можемо, наприклад, подивитися фільм або послухати музику разом. Раніше вчені думали, що такого роду спілкування через обмін досвідом притаманна виключно людині.

В ході дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the Royal Society B, шимпанзе розбили на пари і показали їм коротке відео. Потім дослідники вивчили, скільки часу знадобилося тваринам, щоб наблизитися до своїх партнерів, як близько вони підійшли і як довго вони залишалися на такій відстані.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Ті ж показники вимірювали для пар бонобо і пара мавп з людьми.

Що показало дослідження

Вчені виявили, що вищі примати, які дивилися відео або з іншим видом, або з людиною, підійшли до свого партнера швидше або провели більше часу в безпосередній близькості до нього в порівнянні з тими, хто дивився відео самостійно.

Результати дослідження показують, що соціальний зв’язок, що створюється спільним досвідом, може мати більш глибокі еволюційні корені, ніж вважалося раніше.

Поведінка тварин відстежували лише протягом трьох хвилин після перегляду фільму, тому неясно, чи зміцнить обмін досвідом соціальні зв’язки в довгостроковій перспективі. Крім того, у дослідженні використовувалися тварини в неволі, і вчені говорять, що поки невідомо, чи будуть такі ж ефекти спостерігатися в дикій природі.

Аналогічне дослідження планують провести за участю дітей.

За матеріалами The Guardian

Читайте також:

Дельфіни заводять друзів за загальним інтересам

Косатки усвідомлюють себе особистістю, як люди і шимпанзе

Маленькі діти і мавпи користуються однією мовою жестів