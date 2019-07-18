Опубліковані нові еталонні норми споживання цинку і вітаміну B6

Німецьке товариство харчування опублікувало нові еталонні норми для споживання цинку і вітаміну B6. У правилах враховується, скільки з цих поживних речовин діти і дорослі отримувати щодня.

Нововведенням в значеннях є те, що рекомендоване споживання Zn у дорослих вказується в залежності від рівня фітату. Високе надходження речовини, особливо в бобових і цільних зернах, може знизити біодоступність цинку до 45%. Зокрема, повноцінна дієта з правилами, має середній вхід фітинової кислоти, а норма елемента в день для жінок становить 8 мг, а для чоловіків – 14 мг.

Рекомендована норма вітаміну B6 тепер залежить від піридоксаль-5-фосфату. Досі вчені вважали, що потреба в активній речовині в звичайній змішаній їжі залежить від споживання білка. Поточні спостереження показують, що вказаний біомаркер є основною формою зберігання вітаміну B6 в м’язах. У зв’язку з чим оновлене значення – 1,4 мг в день для жінок і 1,6 мг – для чоловіків.

Зазначається, що використання еталонних значень забезпечує життєво важливі фізичні та психічні функції, запобігає захворюванням, пов’язаним з дефіцитом зазначених речовин. Сюди ж відноситься профілактика хронічних хвороб, пов’язаних з харчуванням. Нові еталони сприяють розвитку та підвищенню працездатності, збереженню здоров’я людини протягом усього життя, згідно із заявою Німецького товариства живлення.