Зв’язана і вся у крові: в Києві жорстоко вбили жінку

Тіло вбитої жінки знайшли в квартирі однієї з багатоповерхівок поблизу станції метро “Нивки” в Києві, передає Інформатор.

Її тіло було зв’язане мотузками, а поруч лежав зламаний табурет. Швидше за все, саме їм завдавали удари.

Трагедія сталася на вулиці Чистяківська, 7.

Правоохоронці повідомили, що жінка прийшла до своєї подруги в гості. На балконі вона знайшла закривавлене тіло господині і одразу викликала “швидку”.

Прибулі медики лише констатували смерть. На місці працює слідчо-оперативна група і кінологи. Деталі події поки не розголошуються, проте на місці знаходиться велика кількість правоохоронців, в тому числі керівництво райполіціі.