Марс хочуть накрити куполом

Вчені з Гарвардського університету прийшли до висновку, що окремі ділянки поверхні Марса можна терраморфировать, тобто зробити схожими на Землю. Для цього потрібно побудувати куполи з силікатної аерогелю, які будуть блокувати ультрафіолетове випромінювання, пропускаючи при цьому видиме світло.

На зорі свого існування Марс, ймовірно, був сприятливою планетою для зародження і підтримки життя, однак зараз від неї залишилася тільки висохла млява оболонка. Рідка вода, якщо вона є, похована глибоко під льодами. Атмосфера Марса тонка і бідна киснем, вона майже не захищає від сонячного ультрафіолетового випромінювання і не утримує тепло.

Тим не менше, дослідники з Гарвардського університету вважають, що під куполом із силікатної аерогелю (матеріалу, який на Землі використовують для теплоізоляції) ситуація зміниться в кращу сторону. Вони перевірили цю ідею, відтворивши марсіанські умови в лабораторії. Виявилося, що навіть дуже тонкого шару (2-3 см) силікатної аерогелю достатньо, щоб нагріти поверхню на 50 ° C. Це означає, що теоретично температуру на поверхні Марса можна підняти як мінімум до -10 ° C — все ще холодно, але вже придатне для життя людини. Моделювання показало, що під аэрогелевым куполом можна підтримувати воду в рідкому стані і навіть вирощувати рослини.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені знайшли спосіб зробити Марс придатним для сільського господарства.

За матеріалами «Фокус»

Читайте також:

В атмосфері Марса зафіксували високий вміст метану

Астрономи виявили новий кратер на Марсі

Льодяні хмари Марса сформувалися з метеоритного «диму»