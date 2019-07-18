Собранный компромат на сайте знай.юа в рубрике “Досье”, подтверждает, что среди военнослужащих и работников спецслужб немало людей, которые остались верны Украине во время Революции. Но и много тех, кто сознательно дестабилизировал ситуацию в армии для получения максимального результата во время захвата Крыма и оккупации Востока Украины. Часть предателей быстро скрылись, вслед за своим президентом Януковичем. А часть до сих пор выжидает нужного времени для начала очередных провокаций. Скорее всего, это те люди, с которым “можно договориться” с помощью денег, но такие продажные спецслужбы и военные подразделения не нужны украинскому населению. Поэтому, компромат, который включает в себя подробную информацию о действиях и разговорах каждого кандидата во время Революции и после нее – полезный инструмент для вычисления нечестных чиновников и управленцев. Чтобы убедиться в том, что кандидаты держат свой курс на возврат украинских территорий и полное устранение сепаратистских движений в Украине, стоит прочитать полное досье, с интервью и видео всех кандидатов в Парламент.

Компромат на Валентина Наливайченко

“Обвинения в измене родине. В 2013 году разгорелся скандал вокруг Валентина Наливайченко. Его обвинили в работе на ЦРУ. По словам представителей Генеральной прокуратуры, во время работы в СБУ Наливайченко вел сотрудничество с агентами ЦРУ и даже давал возможность им ознакамливаться с секретными документами, которые являлись государственной тайной Украины. В качестве доказательства даже была опубликована копия американского паспорта Наливайченко. Однако после Евромайдана это дело закрыли.” – сайт znaj.ua.

Правда ли, что Валентин Наливайченко агент ЦРУ – сложно судить. Ведь, в 2013 году было слишком много двойных агентов, которые хотели получить и славу и материальные блага, за счет Революции. Политик является героем сайта “Миротворец”, где обвиняется в пособничестве Саакашвили в незаконном пересечении границы. Эти и другие подробности закулисной жизни Ниливайченко можно найти на сайте znaj.ua.

Агент? Патриот? Преступник? Это можно узнать из статьи про политика, а также задаться вопросами о работе его дочери, богатой жене и реальных возможностях попадания в Парламент.