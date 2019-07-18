Опівночі 21 липня настає черговий «режим тиші» – подробиці рішення ТКГ

Тристороння контактна група за участю представників ОРДЛО прийняла ряд рішень щодо ситуації на сході України. Зокрема, ТКГ погодила припинення вогню на Донбасі з 00.01 ночі неділі, 21 липня, повідомила прес-секретар другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми, Дарка Оліфер.

Крім того, вона зазначила, що група «повторно заявляє про свою загальну і тверду прихильність повному виконанню Мінських домовленостей».

Також учасники зустрічі домовилися, що найближчим часом відбудеться одночасний, синхронний демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, який почнеться із зносу споруд НВФ «ЛНР» на мосту, а також відбудеться деполітизація – будуть прибрані символи окупантів. Українська сторона в найкоротші терміни готова забезпечити свою частину ремонту моста.

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