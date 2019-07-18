У замерзлих французьких Альпах з’явилося озеро

Нещодавньо теплової хвилі в Європі у французьких Альпах на висоті понад 3350 метрів, у місці, де температура зазвичай занадто низька для існування якої-небудь рідкої води, з’явилося озеро.

Водойма шириною близько 30 метрів був помічений інструктором зі скелелазіння Брайаном Местре біля підніжжя гір Дент-дю-Жант і Эгий Марбре в хребті Монблан, який простягається через Францію, Італію і частково Швейцарію.

До кінця червня в Європі спостерігалася теплова хвиля, в результаті якої в деяких районах температура піднялася до рекордно високого рівня. Наприклад, 28 червня Франція зафіксувала найвищу температуру за всю історію — 45,8 градусів тепла у місті Галларге-ле-Монте, недалеко від узбережжя Середземного моря.

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Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

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Навіть гірський масив Альп не уникнув спеки, що призвело до інтенсивного танення снігу і льоду. Наприклад, популярний курорт Шамоні, який знаходиться на висоті 1036 метрів, відчув температуру близько 36 градусів тепла.

Прямий вплив теплової хвилі

Брайан Местре був здивований, побачивши озеро в Альпах на висоті більше 3000 метрів. За словами скелелаза, вода тут завжди повинна знаходиться в замерзлому стані. «Коли ми йдемо в гори на весь день і беремо з собою пляшку води, вона починає замерзати вже через кілька годин, навіть якщо весь час знаходиться в рюкзаку», — сказав Брайан.

«Я бачив подібні події в Андах або в Скелястих горах, але екосистема там сильно відрізняється, — додав скелелаз. — Сніг вище 3000 метрів в Альпах вічний — він не повинен танути. Я не науковець, але очевидно, що це прямий вплив теплової хвилі, яка вдарила по Європі в червні».

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Публікація від Bryan Mestre (@bryanthealpinist) 30 Чер 2019 в 3:10 PDT

Местре опублікував в Instagram дві фотографії, зроблені з інтервалом всього в десять днів, щоб продемонструвати, як швидко сформувалося озеро.

В кінці Брайан поділився своєю тривогою з приводу того, як швидко тануть льодовики в усьому світі.

За матеріалами Newsweek

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