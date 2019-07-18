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Основна причина постійного голоду

18.07.2019

Цей симптом може свідчити про серйозне захворювання.

Постійне відчуття голоду може сигналізувати про таке серйозне захворювання як діабет 2-го типу. Медики закликають, прислухатися до власного організму, щоб вчасно виявляти проблеми зі здоров’ям.

На думку фахівців, на перших етапах ознаки діабету можуть бути настільки неочевидними, що людина їх або ігнорує, або плутає з симптоматикою іншого захворювання. Одним з тривожних “дзвіночків” лікарі називають регулярне відчуття голоду, яке виникає навіть після прийняття їжі, повідомляють Новини Ю.

Підвищений рівень глюкози викликає виснаження організму і значні втрати енергії, як наслідок – підвищується апетит. Нагадаємо раніше ми писали про те, за якими ознаками можна визначити загальний стан організму. Так, одним з головних і основних ознак є зовнішній вигляд волосся. Якщо вони красиві і блискучі, значить причин для занепокоєння немає. Але якщо волосся виглядає сухими і млявими, то варто задуматися про поживних масках і візиту до лікаря.

Не менш важливим “сигналм” здоров’я є стан нігтів. Якщо нігтьова платина не розшаровується і не ламається – значить в організмі все в порядку. І нарешті, ще одним явною ознакою проблем зі здоров’ям є запалені очі. Почервоніння капілярів свідчить про перенапруження або проблеми з тиском.

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